Даю 18 баллов! Решите задачу

Геометрия
Даю 18 баллов! Решите задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ΔMKT равнобедренный,тогда ∠K= 180-30*2 = 120° По теореме синусов в Δ MKT: MT/sin∠K = MK/sin∠T⇒ MK=y=MT*sin∠T/sin∠K=√2*0.5/(√3/2)=√6/3 т.к. ME биссектриса,∠KME=15°,∠KEM=180-120-15=45° По теореме синусов в ΔMKE: MK/sin∠KEM = ME/sin∠K ⇒ ME=x=MK*sin∠K/sin∠KEM =(√6/3)*(√3/2)/(√2/2)=1
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