Самодиктант.запиши 10-12 неопределённых местоимений прилогательных,местоимений числительных,местоимений существительных с предлогами и без предлогов.

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Самодиктант.запиши 10-12 неопределённых местоимений прилогательных,местоимений числительных,местоимений существительных с предлогами и без предлогов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.некоторый, некоторая, некоторое, некоторых, некоторые, некоторым. 2. Несколько, сколько-то сколько- нибудь. 3. Никто, нечто, кто-то, некто, кое-кто, кое- что, кто- нибудь, что-нибудь
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