Х/5=1400-900 КАК РЕШИТЬ ОБН
Математика
Х/5=1400-900 КАК РЕШИТЬ ОБН
Ответ(ы):
Гость:
Х/5=500х=500х5х=2500Проверка 2500/5=500500=500
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