Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;

География
Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шарооборазность.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите please 4 задачку
Ответить
География
Составить рассказ по знакам например три поросёнка ходили на реку за водо помогите пож
Ответить
История
Религии, распространявшиеся по Виликому Шелковому пути
Ответить
Қазақ тiлi
Скажите где и когда родился Мухтар Ауэзов,где учился,что писал,и с кем был знаком на каз-яз ответьте пож
Ответить
Английский язык
Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздни...
Ответить