Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;

География

Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;

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