Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;
География
Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы;
Ответ(ы):
Гость:
Шарооборазность.................
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