Скажите где и когда родился Мухтар Ауэзов,где учился,что писал,и с кем был знаком на каз-яз ответьте пож
Қазақ тiлi
Скажите где и когда родился Мухтар Ауэзов,где учился,что писал,и с кем был знаком на каз-яз ответьте пож
Ответ(ы):
Гость:
Мухтар Омарханович Ауэзов сентября 1897, Чингизская волость, Семейский уезд, Семипалатинская область, Российская империя — 27 июня 1961, Москва, РСФСР) — советский казахский писатель, драматург и учёный. Академик АН Казахской ССР (1946), председатель Союза писателей Казахстана. Его двухтомный роман «Путь Абая» вошёл в «Библиотеку всемирной литературы» . Биография. Мухтар Ауэзов родился 28 сентября 1897 года в Чингизской волости Семейского уезда (ныне Семипалатинская область) . Семья Ауэзовых находилась в родстве с семьёй казахского поэта Абая Кунанбаева, дед Мухтара Ауэз был другом и почитателем творчества Абая. Отец Абая Кунанбай был зятем Ауэза, женившись на его сестре Нурганым. Абай приезжал к Ауэзу на празднества по поводу рождения его внука Мухтара.
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