Решите please 4 задачку
Математика
Решите please 4 задачку
Ответ(ы):
Гость:
1)х+2х+3*2х = 270 х+2х+6х = 270 9х =270 х = 270/9 х = 30 (я) 2) 30*2 = 60 (я) 3) 60*3 = 180 (я) Ответ: 30 яблок в первом ящике, 60 - во втором, 180 - в третьем
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