Составить рассказ по знакам например три поросёнка ходили на реку за водо помогите пож

География
Составить рассказ по знакам например три поросёнка ходили на реку за водо помогите пож
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(3) (хрю-хрю) (идтти) (за) (вода) .(увидеть) (тем-нота или серота) (волк)типо так?

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