Составить рассказ по знакам например три поросёнка ходили на реку за водо помогите пож
География
Составить рассказ по знакам например три поросёнка ходили на реку за водо помогите пож
Ответ(ы):
Гость:
(3) (хрю-хрю) (идтти) (за) (вода) .(увидеть) (тем-нота или серота) (волк)типо так?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Скажите где и когда родился Мухтар Ауэзов,где учился,что писал,и с кем был знаком на каз-яз ответьте пож
Английский язык
Помогите перевести на английский язык (что бы было правильно, без переводчика)!!!!! ??ам 50 баллов!!! День здоровья в школе – это весёлый праздни...
Окружающий мир