Найдите промежутки возрастания и убывания функции f ( x ) = 1,5-2x
Алгебра
Найдите промежутки возрастания и убывания функции f ( x ) = 1,5-2x
Ответ(ы):
Гость:
1,5-2х = 0; -2х = -1,5; х = 0,75 f(x) = (-1) = 1,5-2*(-1) = 3,5 f(x) = (1) = 1,5-2*1 = -0,5 Функция возрастает [-бесконечности;0,75) Функция убывает (0,75; +бесконечности]
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