Помогите пожалуйста! Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует экономику как хозяйство? 1) изучение рынка недвижимости 2) производство новой модели автомобиля 3) прогнозирова...
Обществознание
Помогите пожалуйста! Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует экономику как хозяйство? 1) изучение рынка недвижимости 2) производство новой модели автомобиля 3) прогнозирование спроса на товары 4) выявление законов развития рынка
Ответ(ы):
Гость:
1) изучение рынка недвижимости.
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