Помогите пожалуйста! Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует экономику как хозяйство? 1) изучение рынка недвижимости 2) производство новой модели автомобиля 3) прогнозирова...

Обществознание

Помогите пожалуйста! Слово «экономика» употребляется в различных значениях. Какой из примеров иллюстрирует экономику как хозяйство? 1) изучение рынка недвижимости 2) производство новой модели автомобиля 3) прогнозирование спроса на товары 4) выявление законов развития рынка

Автор: Гость