Люди помогите срочно надо вычислить,в первом должно получится -2 а в третьем 2.
Алгебра
Люди помогите срочно надо вычислить,в первом должно получится -2 а в третьем 2.
Ответ(ы):
Гость:
Перед вторым логарифмом стоит двойка, избавимся от нее по свойству, то есть, возведем 5/3 в степень 2. Теперь по другому свойству, объеденим данные логарифмы: Получаем: Теперь преобразуем данный логарифм по свойству: Отсюда получаем: 2) Делаем те же операции:
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