В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?

Математика
В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если считать,что продавали одно и тоже количество каждый день,то: 120/6=20 кг конфет 150/6=25 кг печенья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Для чего мы потеем? Краткий ответ!
Ответить
Биология
Давно замечено, что в северных морях, где вода холодная, водоросли растут лучше, чем в морях южных широт.
Ответить
Алгебра
Люди помогите срочно надо вычислить,в первом должно получится -2 а в третьем 2.
Ответить
Русский язык
Самодиктант.запиши 10-12 неопределённых местоимений прилогательных,местоимений числительных,местоимений существительных с предлогами и без предлогов.
Ответить
Математика
Х/5=1400-900 КАК РЕШИТЬ ОБН
Ответить