В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?
Математика
В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?
Ответ(ы):
Гость:
Если считать,что продавали одно и тоже количество каждый день,то: 120/6=20 кг конфет 150/6=25 кг печенья
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