В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?

Математика

В магазин привезли 120 кг конфет и 150 кг печенья. Все конфеты и печенье продали за 6 д??ей. По сколько килограммов конфет и печенье продано за 1 день ?

Автор: Гость