Даю 20 баллов. Ответ не сходится, помогите. Определите вес соснового бревна, если оно плавает на поверхности воды, вытесняя при этом воду объемом 2,5 л.

Физика

Даю 20 баллов. Ответ не сходится, помогите. Определите вес соснового бревна, если оно плавает на поверхности воды, вытесняя при этом воду объемом 2,5 л.

Автор: Гость