Даю 20 баллов. Ответ не сходится, помогите. Определите вес соснового бревна, если оно плавает на поверхности воды, вытесняя при этом воду объемом 2,5 л.
Физика
Даю 20 баллов. Ответ не сходится, помогите. Определите вес соснового бревна, если оно плавает на поверхности воды, вытесняя при этом воду объемом 2,5 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вес тела равен Силе Архимеда, т.к. тело плавает на поверхности Сила Архимеда равна весу вытесненной воды, то: P тела = Сила Архимеда = m(воды вытесненной) х g = плотность воды х объем воды х g = 1000 х 0.025 (в СИ перевел) х 10 = 250Н
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