Даю 20 баллов! Помогите пожалуйста! Мне нужно всё с объяснением! Задание внизу в приложении.
Химия
Даю 20 баллов! Помогите пожалуйста! Мне нужно всё с объяснением! Задание внизу в приложении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=c1-c2/t=6.5-0.5/60c=0.1mol/l·c
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