Даю 20 баллов! Помогите пожалуйста! Мне нужно всё с объяснением! Задание внизу в приложении.

Химия

Даю 20 баллов! Помогите пожалуйста! Мне нужно всё с объяснением! Задание внизу в приложении.

Автор: Гость