Даю 22балла. Напишите пожайлуста вступление и 2 доказательства. Вот темы: 1. Проблема взаимосвязи любви к природе и любви к родине . 2. Как человек обретает чувство родины. 3. Влияние природы на творчество художника.
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Даю 22балла. Напишите пожайлуста вступление и 2 доказательства. Вот темы: 1. Проблема взаимосвязи любви к природе и любви к родине . 2. Как человек обретает чувство родины. 3. Влияние природы на творчество художника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда художник рисует природу можно сказать что он рисует с душой. когда он рисует он входит в транс.он чувствует вдохновение и красоту.
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