Разобрать слово по составу хобот плиз
Русский язык
Разобрать слово по составу хобот плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хо бо т,по составу))))) €€€
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Сколько килобайт на жестком диске компьютера занимает книга состоящая из 600 страниц, если на каждой странице 32 строки а в каждой строке 32 символ...
Математика
Помогите пожалуйста.1Выпиши из Д диктанта два слова, в которых количество букв и звуков не совпадает. 2 Расставь ударения в словах второго предло...
Музыка
Срочно пострить Т53,Т6,Т64,D7,D65,D43,D2 c разрешениями и обращениями в ми мажоре и до диез ??иноре!!!!!!!!!!