Эта пословица утверждает, что если бояться каких то трудностей, которые могут соп??тствовать делу, то никогда ничего не добьешься
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Эта пословица утверждает, что если бояться каких то трудностей, которые могут соп??тствовать делу, то никогда ничего не добьешься
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Волков бояться-в лес не ходить. Глаза боятся,а руки делают.
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