Эта пословица утверждает, что если бояться каких то трудностей, которые могут соп??тствовать делу, то никогда ничего не добьешься

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Эта пословица утверждает, что если бояться каких то трудностей, которые могут соп??тствовать делу, то никогда ничего не добьешься

Автор: Гость