Как будет время на ангийском: 16:05; 17:30; 12:10; 4:15; 7:45; 8:20. ПОМОГИТЕ

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Как будет время на ангийском: 16:05; 17:30; 12:10; 4:15; 7:45; 8:20. ПОМОГИТЕ
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