ПОмОГИТЕ с ГЕОМЕТРИЕЙ! Продолжение боковых сторон АВ и СД трапеции АВСД пересекутся в точке Е. Найти площадь треугольника АЕД, если АВ=5см, ВС=10см, СД=6см, АД=15см. В ответе получается 108 см2

Геометрия

ПОмОГИТЕ с ГЕОМЕТРИЕЙ! Продолжение боковых сторон АВ и СД трапеции АВСД пересекутся в точке Е. Найти площадь треугольника АЕД, если АВ=5см, ВС=10см, СД=6см, АД=15см. В ответе получается 108 см2

Автор: Гость