Даю 30 баллов срочно надо ) Автомобиль массой 1800кг движется с постоянным ускорени??м 0,6м/с в квадрате по прямолинейному участку дороги.Чему равна равнодействующая сила,действующая на автомобиль?

Физика

Даю 30 баллов срочно надо ) Автомобиль массой 1800кг движется с постоянным ускорени??м 0,6м/с в квадрате по прямолинейному участку дороги.Чему равна равнодействующая сила,действующая на автомобиль?

Автор: Гость