Помогите?!! Для получение хлороводорода взяли 10 л хлора и 15 л водорода.

Химия
Помогите?!! Для получение хлороводорода взяли 10 л хлора и 15 л водорода.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15 л        10 л H2    +     Cl2     = 2HCl 1 моль     1 моль По уравнению в реакцию вступают одинаковые количества газов - по 1 моль, следовательно в реакцию вступят и одинаковые объемы газов - по 10 л. Отсюда неизрасходованным останется водород V(H2) = 15-10  = 5 л
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