Помогите?!! Для получение хлороводорода взяли 10 л хлора и 15 л водорода.

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15 л 10 л H2 + Cl2 = 2HCl 1 моль 1 моль По уравнению в реакцию вступают одинаковые количества газов - по 1 моль, следовательно в реакцию вступят и одинаковые объемы газов - по 10 л. Отсюда неизрасходованным останется водород V(H2) = 15-10 = 5 л