Помогите?!! Для получение хлороводорода взяли 10 л хлора и 15 л водорода.
Химия
Помогите?!! Для получение хлороводорода взяли 10 л хлора и 15 л водорода.
Ответ(ы):
Гость:
15 л 10 л H2 + Cl2 = 2HCl 1 моль 1 моль По уравнению в реакцию вступают одинаковые количества газов - по 1 моль, следовательно в реакцию вступят и одинаковые объемы газов - по 10 л. Отсюда неизрасходованным останется водород V(H2) = 15-10 = 5 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
5. Законодательный акт Петра I, определяющий порядок прохождения службы чиновника??и – это _______________________
Русский язык
Мелкий дождик в день туманный Называют изморось, Снежный иней из тумана Рассыпает изморозь. Укажите падеж имен прилагательных.Выпишите слов...