Нужно пошаговое объяснение, как получается нижнее уравнение.

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Y =4 + x- 4 7 Когда напишешь дробью то видно что 7 общий знаменатель и получается 7y = 28+ x - 4 уравнение приравниваем нулю - x + 7y -24 = 0 меняем знаки на противоположные x - 7y + 24 = 0