Мелкий дождик в день туманный Называют изморось, Снежный иней из тумана Рассыпает изморозь. Укажите падеж имен прилагательных.Выпишите словосочетания с именем прилагательным в винительном падеже. В чем сходство и различие ...

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Мелкий дождик в день туманный Называют изморось, Снежный иней из тумана Рассыпает изморозь. Укажите падеж имен прилагательных.Выпишите словосочетания с именем прилагательным в винительном падеже. В чем сходство и различие слов ИЗМОРОСЬ и ИЗМОРОЗЬ от каких слов они образовалиь
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Изморось от слова моросить  это мелкий дождик а изморозь от слова мороз это иней. словосочетания:называют изморось, рассыпает изморозь.
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