Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 210.
Алгебра
Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 210.
Ответ(ы):
Гость:
последовательные числа 14 и 15, произведение равна 210
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