Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 210.

Алгебра
Найдите два последовательных натуральных числа, произведение которых равно 210.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
последовательные числа 14 и 15, произведение равна 210
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
5. Законодательный акт Петра I, определяющий порядок прохождения службы чиновника??и – это _______________________
Ответить
Русский язык
Мелкий дождик в день туманный Называют изморось, Снежный иней из тумана Рассыпает изморозь. Укажите падеж имен прилагательных.Выпишите слов...
Ответить
Математика
Между некотороми цифрами 1 2 3 4 5 не переставляя их поставь знаки действий и если ну??но скобки так что бы значения выражения стало верно 1) 40; 2...
Ответить
Физика
Два поезда идут на встречу друг другу со скоростями v1=12 м/c и v2=18 м/c.Скорость второг?? поезда по отношению к первому равна.....
Ответить
Математика
Уравнение X +3=3х -7
Ответить