Даю 30 балов!!!НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ к 2 задачам: в 2 магазина привезли сахар, в меш??ах с одинаковой массы. В первый магазин привезли 12 мешков сахара, а во второй - 9 мешков. Сколько килограмм сахара привезли в каждый магаз...

Математика

Даю 30 балов!!!НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ к 2 задачам: в 2 магазина привезли сахар, в меш??ах с одинаковой массы. В первый магазин привезли 12 мешков сахара, а во второй - 9 мешков. Сколько килограмм сахара привезли в каждый магазин, если известно, что во второй магазин привезли сахара на 150 кг меньше, чем в первый. И вторая задача: Периметр равнобедренного треугольника равен 186 см, а длина одной из сторон - 58 см. Найди длины двух сторон этого треугольника.

Автор: Гость