Даю 30 балов!!!НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ к 2 задачам: в 2 магазина привезли сахар, в меш??ах с одинаковой массы. В первый магазин привезли 12 мешков сахара, а во второй - 9 мешков. Сколько килограмм сахара привезли в каждый магаз...
Математика
Даю 30 балов!!!НАПИШИТЕ КРАТКУЮ ЗАПИСЬ к 2 задачам: в 2 магазина привезли сахар, в меш??ах с одинаковой массы. В первый магазин привезли 12 мешков сахара, а во второй - 9 мешков. Сколько килограмм сахара привезли в каждый магазин, если известно, что во второй магазин привезли сахара на 150 кг меньше, чем в первый. И вторая задача: Периметр равнобедренного треугольника равен 186 см, а длина одной из сторон - 58 см. Найди длины двух сторон этого треугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1 задача 1) 12-9=3(м) разница в мешках 2) 150:3=50(кг)в 1 мешке 3)50×12=600(кг) в 1 магазин 4) 50×9=450 (кг) во 2 магазин Ответ: 450 кг привезли во 2 магазин 2 задача 1 способ АВС АВ=ВС АС=58 см 186-58=128 (см) АВ+ВС 128:2=64 (см) АС Ответ: АВ=64 см ВС=64 см АС=58см 2 способ АВС АВ=ВС ВС=58 см АВ=58 см 186-58×2=70 (см) АС Ответ: АВ=58 см ВС=58 см АС=70 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир