Даю 35 баллов. Помогите решить 7.1 и 7.2
Английский язык
Даю 35 баллов. Помогите решить 7.1 и 7.2
Ответ(ы):
Гость:
7.1 2. my father has started a new job 3. I have given up smoking 4. Ch. and S. have gone to Brazil 5. S. Has had a baby 7.2 2. She has broken her leg 3. She has improved it 4. He has grown it 5. It has arrived 6. It has gone up
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Капитан на вопрос сколько у него в команде людей отвечал 2/5 его команды в карауле 2/7 в работе 1/4 лазарете Да еще 27 человек на лицо сколько у не...
Математика
При пересечении двух прямых один из полученных углов равен 1)75 градусов, 2) 120 граду??ов.Найдите градусные меры остальных углов
Литература
Характеристика поступков главного героя из сказки выскочка нужно чтобы вы написали через 10 мин срочно надл Дам 100 балов если ответити ранше