Как надо прорекламировать "хиппи",чтоб людям хотелось стать "хиппи"?
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Как надо прорекламировать "хиппи",чтоб людям хотелось стать "хиппи"?
Ответ(ы):
Гость:
Ну ты можешь рассказать о самих хиппи о их жизни как интересно быть хиппи. их необычное жильё. чем они уникальны. их необычный внешний вид
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