(-7b+1)-(-5-3а)раскройте скобки и упроститите выражение

Математика
(-7b+1)-(-5-3а)раскройте скобки и упроститите выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(-7b + 1) -(-5-3a) = -7b + 1 + 5 + 3a = -7b +6 +3a
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