Прочитай текст.Выпиши имена прилагательные, подбери к ним сначала существительные, а потом прилагательные антонимы. Текст: Прилагательное "прочный" образовано от слов " прок, прочить", то есть " беречь, оставлять на будующее . ...

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Прочитай текст.Выпиши имена прилагательные, подбери к ним сначала существительные, а потом прилагательные антонимы. Текст: Прилагательное "прочный" образовано от слов " прок, прочить", то есть " беречь, оставлять на будующее . Таким образом, прочным стал называться предмет, сделанный в долгое время, прочно.Слово "опрятный" происходит от слова "прятать". Какова же смысловая связь между этими понятиями? Оказывается, глагол "прятать" некогда означал " приводить в порядок, наводить чистоту". Отсюда опрятный- чистый, аккуратный.
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