Даю 30 баллов!!!!Прошу помогите!!!!!Решить задачу и правильно оформить решение!!! Реб??т помогите,пожалуйста,срочно нужно!!!!!
Геометрия
Даю 30 баллов!!!!Прошу помогите!!!!!Решить задачу и правильно оформить решение!!! Реб??т помогите,пожалуйста,срочно нужно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Можно поподробней пожалуйста, не понятно
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