Даю 30 баллов!!!!Прошу помогите!!!!!Решить задачу и правильно оформить решение!!! Реб??т помогите,пожалуйста,срочно нужно!!!!!

Геометрия
Даю 30 баллов!!!!Прошу помогите!!!!!Решить задачу и правильно оформить решение!!! Реб??т помогите,пожалуйста,срочно нужно!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Можно поподробней пожалуйста, не понятно 
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