До обеда в палатке продали 3/10 всех помидоров,а после обеда-3/5 всех помидоров. Остались ли помидоры в палатке?

Математика
До обеда в палатке продали 3/10 всех помидоров,а после обеда-3/5 всех помидоров. Остались ли помидоры в палатке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 1-3/10=7/10 ;2) 7/10-3/5=1/5-осталось в палатке помидоров
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