До обеда в палатке продали 3/10 всех помидоров,а после обеда-3/5 всех помидоров. Остались ли помидоры в палатке?

Математика

До обеда в палатке продали 3/10 всех помидоров,а после обеда-3/5 всех помидоров. Остались ли помидоры в палатке?

Автор: Гость