Помогите пожалуйста 83 номер
Русский язык
Помогите пожалуйста 83 номер
Ответ(ы):
Гость:
С еловых лап на землю падали снеговые шапки. По лиловым шишкам прыгали и крутились синички и краснозобик сникшими. С берёз осыпался иней и блестел серебряными искрами на снегу. В первом предложении не видно слов)
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