Капитан на вопрос сколько у него в команде людей отвечал 2/5 его команды в карауле 2/7 в работе 1/4 лазарете Да еще 27 человек на лицо сколько у него в команде людей

Математика
Капитан на вопрос сколько у него в команде людей отвечал 2/5 его команды в карауле 2/7 в работе 1/4 лазарете Да еще 27 человек на лицо сколько у него в команде людей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/5х - в карауле 2/7х - в работе 1/4х - в лазарете 27 - на лицо Всего их х тогда 2/5х+2/7х+1/4х+27=х Решает и находим х=420 человек
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