Капитан на вопрос сколько у него в команде людей отвечал 2/5 его команды в карауле 2/7 в работе 1/4 лазарете Да еще 27 человек на лицо сколько у него в команде людей

Математика

Капитан на вопрос сколько у него в команде людей отвечал 2/5 его команды в карауле 2/7 в работе 1/4 лазарете Да еще 27 человек на лицо сколько у него в команде людей

Автор: Гость