При пересечении двух прямых один из полученных углов равен 1) 75 градусов; 2) 120 градусов. Найдите градусы меры остальных углов

Математика
При пересечении двух прямых один из полученных углов равен 1) 75 градусов; 2) 120 градусов. Найдите градусы меры остальных углов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Остальные углы равны 75 градусов и 120 градусов, т.к. при пересечении двух прямых противолежащие углы попарно равны как вертикальные!
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