При пересечении двух прямых один из полученных углов равен 1) 75 градусов; 2) 120 градусов. Найдите градусы меры остальных углов

Математика

При пересечении двух прямых один из полученных углов равен 1) 75 градусов; 2) 120 градусов. Найдите градусы меры остальных углов

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