Характеристика поступков главного героя из сказки выскочка нужно чтобы вы написали через 10 мин срочно надл Дам 100 балов если ответити ранше

Литература
Характеристика поступков главного героя из сказки выскочка нужно чтобы вы написали через 10 мин срочно надл Дам 100 балов если ответити ранше
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хм...Я думаю главный герой задавака.
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