Даю 40 баллов прочитайте пословицы и поговорки определите в каких падежах должны употребляться в них разносклоняемые существительные спишите поставив существительные в нужную форму 1.Дорог подарок ко (время).2.Лучше глаза л...
Русский язык
Даю 40 баллов прочитайте пословицы и поговорки определите в каких падежах должны употребляться в них разносклоняемые существительные спишите поставив существительные в нужную форму 1.Дорог подарок ко (время).2.Лучше глаза лишиться,чем доброго(имя).3.Нет тяжелее (бремя) ,чем безделье.4.По (семя) и плод.5.Какого рода ,такого и (племя).6.Любишь жить -дорожи(время).7.Нет огня без (пламя),нет полка без (знамя).
Ответ(ы):
Гость:
1 времени(дат.п.) 2 имени(дат.п.) 3 бремени(дат.п.) 4 семени(дат.п.) 5 племени(дат.п.) 6 временем(твор.п.) 7 пламени знамени(дат.п.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Могли бы вы назвать элементы латиноамериканской культуры,привнесенные индийской и африканской культурой?
Русский язык
Помогите пожалуйста мне нужно по русскому языку составить диалог на тему: нужен л?? школьнику мобильный телефон в школу?
Математика
От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Математика