Даю 40 баллов прочитайте пословицы и поговорки определите в каких падежах должны употребляться в них разносклоняемые существительные спишите поставив существительные в нужную форму 1.Дорог подарок ко (время).2.Лучше глаза л...

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Даю 40 баллов прочитайте пословицы и поговорки определите в каких падежах должны употребляться в них разносклоняемые существительные спишите поставив существительные в нужную форму 1.Дорог подарок ко (время).2.Лучше глаза лишиться,чем доброго(имя).3.Нет тяжелее (бремя) ,чем безделье.4.По (семя) и плод.5.Какого рода ,такого и (племя).6.Любишь жить -дорожи(время).7.Нет огня без (пламя),нет полка без (знамя).

Автор: Гость