Помогите пожалуйста мне нужно по русскому языку составить диалог на тему: нужен л?? школьнику мобильный телефон в школу?

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Ну вот.. Диалог на тему "Нужен ли школьнику мобильный телефон в школу?" Привет,Миша!Ты захватил сегодня в школу свой мобильный? -Привет,Ира!Нет ,не захватил,я считаю мне никчему он вшколе,только отвлекает меня от уроков. -Жаль,а то я послала тебе сообщение интересное,надеюсь тогда дома прочитаешь. -Да,конечно.Когда нет телефона мобильного собой,я успеваю на переменках повторить уроки и,иногда,это меня очкень выручает. -Я тоже подумаю тогда,захватить мне завтра ил нет мобильный телефон в школу.