1. Что такое барщина, оброк? 2. Что тзучает наука археология? 3. Объяснт выражение Писать с красной строки 4. Кто благословил Дмитри Донского на битву с монголо-татарами? 5. Кто был первым русским царём? Иван lll, Иван |V, ...

Окружающий мир

1. Что такое барщина, оброк? 2. Что тзучает наука археология? 3. Объяснт выражение Писать с красной строки 4. Кто благословил Дмитри Донского на битву с монголо-татарами? 5. Кто был первым русским царём? Иван lll, Иван |V, Борис Годунов. 6. За что отвечали государственные приказы: а). Посольский; б). Ямский; в). Аптекарский; г). Разбойный

Автор: Гость