От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.

Математика

От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.

Автор: Гость