От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Математика
От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Ответ(ы):
Гость:
1)21*2=42 км расстояние между пристанями; 2)42:14=3 км/ч; Ответ: 3 км/ч скорость плота
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