От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.

Математика
От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)21*2=42 км расстояние между пристанями; 2)42:14=3 км/ч; Ответ: 3 км/ч скорость плота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
30620:30 помогите пожалуста
Ответить
Немецкий язык
Как перевести с немецкого на русский текст сладкая каша.
Ответить
Окружающий мир
1. Что такое барщина, оброк? 2. Что тзучает наука археология? 3. Объяснт выражение Писать с красной строки 4. Кто благословил Дмитри Донского...
Ответить
Химия
Откуда произошло имя Мария
Ответить
Математика
Натуральные числа иначе называют...
Ответить