Могли бы вы назвать элементы латиноамериканской культуры,привнесенные индийской и африканской культурой?

География
Могли бы вы назвать элементы латиноамериканской культуры,привнесенные индийской и африканской культурой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
То, что мы называем латиноамериканской культурой, является результатом  взаимодействия различных цивилизаций., Благодаря американским индейцам в практику земледелия вошли кукуруза, картофель, фасоль, помидор, тыква, какао, ананас, подсолнечник, арахис, ваниль и др. Ими были открыты каучук, изобретенное письмо, созданные совершенные календарные системы.    Культура Африки,  влияла, например, на танец, музыку, кухню и религию, особенно в странах, таких как Доминиканская Республика, Бразилия, Панама, Уругвай, Колумбия, Гаити, Куба и Пуэрто-Рико. и почитай ещё приложенный файл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста мне нужно по русскому языку составить диалог на тему: нужен л?? школьнику мобильный телефон в школу?
Ответить
Математика
От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Ответить
Математика
30620:30 помогите пожалуста
Ответить
Немецкий язык
Как перевести с немецкого на русский текст сладкая каша.
Ответить
Окружающий мир
1. Что такое барщина, оброк? 2. Что тзучает наука археология? 3. Объяснт выражение Писать с красной строки 4. Кто благословил Дмитри Донского...
Ответить