Могли бы вы назвать элементы латиноамериканской культуры,привнесенные индийской и африканской культурой?

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То, что мы называем латиноамериканской культурой, является результатом взаимодействия различных цивилизаций., Благодаря американским индейцам в практику земледелия вошли кукуруза, картофель, фасоль, помидор, тыква, какао, ананас, подсолнечник, арахис, ваниль и др. Ими были открыты каучук, изобретенное письмо, созданные совершенные календарные системы. Культура Африки, влияла, например, на танец, музыку, кухню и религию, особенно в странах, таких как Доминиканская Республика, Бразилия, Панама, Уругвай, Колумбия, Гаити, Куба и Пуэрто-Рико. и почитай ещё приложенный файл