Помогите пожалуйста решить задачу номер 94.:-)
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу номер 94.:-)
Ответ(ы):
Гость:
80-18=62(кар) - столько было бы без этих 18 карандашей 62:2=31(кар) - столько было в 1 коробке 31+18=49(кар) - во 2 коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Могли бы вы назвать элементы латиноамериканской культуры,привнесенные индийской и африканской культурой?
Русский язык
Помогите пожалуйста мне нужно по русскому языку составить диалог на тему: нужен л?? школьнику мобильный телефон в школу?
Математика
От одной пристани до другой катер ,скорость которого 21км/ч,проходит за 2 часа ,а плот проплывает это же расстояние за 14часов.найдите скорость плота.
Математика