Даю 70 балов кто решит задачу. Я проверяю решение. В треугольнике АВС через точку М,лежащую на стороне АВ,параллельно стороне ВС проведена прямая,которая пересекает сторону АС в точке К.Найдите отрезок МВ,если АВ=9 см,ВС=12 с...

Геометрия

Даю 70 балов кто решит задачу. Я проверяю решение. В треугольнике АВС через точку М,лежащую на стороне АВ,параллельно стороне ВС проведена прямая,которая пересекает сторону АС в точке К.Найдите отрезок МВ,если АВ=9 см,ВС=12 см,МК=4 см.

Автор: Гость