Дам 10 балов кто поможет
Немецкий язык
Дам 10 балов кто поможет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) dein 2) ihr 3) unsere 4) mein 5) ihre 6) eure 7) ihre
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