Дам 10 балов кто поможет

Немецкий язык
Дам 10 балов кто поможет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) dein 2) ihr 3) unsere 4) mein 5) ihre 6) eure 7) ihre
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите действительное причастие прошедшего времени.(Пишущий стихи,засеянное поле,запертый наглухо,читавший газету,строящийся дом)
Ответить
Математика
Сергей купил 2 одинаковые конфеты. Он дал продавцу 10руб. и получил сдачи 4руб. Сколько стоит одна конфета?
Ответить
Английский язык
Помогите написать сюжет книги на английском Что-то типо "Название книги" by (Кто написал) is a(n) .... story(novel) about
Ответить
Биология
В какой среде обитают и что характерно для рябины, окуня, воробья
Ответить
Алгебра
сократить дробь а-7√а/а-49
Ответить