Дам 20 баллов сколько из следующих дробей равны 1/3 4/9 9/27 5/9 18/27 6/18

Математика
Дам 20 баллов сколько из следующих дробей равны 1/3 4/9 9/27 5/9 18/27 6/18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3 = 9/27 = 6/18 С тебя 20 баллов)
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