Составьте уравнение гидролиза нитрита меди(II)

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Гидролиз - это взаимодействие соли с водой. 1. Вспомним, что соли - это сложные вещества, состоящие из металла и кислотного остатка. 2. Часто соли являются продуктом реакции оснований и кислот. 3. Запишем примеры сильных и слабых оснований: Сильные основания:-щелочи: NaOH, KOH, LiOH, Ba(OH)₂, Ca(OH)₂ Слабые основания: Cu(OH)₂, Mg (OH)₂. Fe(OH)₂, Zn(OH)₂, NH₄OH, Fe(OH)₃, AI(OH)₃ (совет чаще сверяйте себя посмотрев таблицу растворимости...) 4. Запишем примеры сильных и слабых кислот: Сильные кислоты: HCIO₄ хлорная, H₂SO₄ серная, HNO₃ азотная, HCl хлороводородная, HI иодоводородная, HBr бромоводородная. Слабые кислоты: HF фтороводородная, H₃PO₄ фосфорная, H₂SO₃ сернистая, H₂S сероводородная, H₂CO₃ угольная, H₂SiO₃ кремниевая. а). Гидролиз нитрата меди: Нитрат меди соль, образованная слабым основанием и сильной кислотой. Гидролиз пойдет по катиону: Cu(NO₃)₂ + HOH ⇄ Cu(OH)NO₃ + HNO₃ Cu²⁺ + 2NO₃⁻ + HOH ⇄ Cu(OH)⁻ + NO₃⁻ + H⁺ + NO₃⁻ Cu²⁺ + HOH ⇄ Cu(OH)⁻ + H⁺ Среда раствора кислая ( pH < 7 ) б). Гидролиз соли слабой кислоты и сильного основания (гидролиз по аниону): Фосфат калия K₃PO₄- соль образованная сильным основанием и слабой кислотой, гидролиз будет проходить по аниону: K₃PO₄ + H-OH ⇄ K₂ HPO₄ + KOH 3K⁺ + PO₄³⁻ + H-OH ⇄ 2K⁺ + HPO₄²⁻ + K⁺ + OH⁻ PO₄³⁻ + H-OH ⇄ HPO₄²⁻ + OH⁻ Среда раствора щелочная (pH > 7 ) в). Гидролиз соли слабой кислоты и слабого основания протекает до конца: AI₂S₃ + 6H-OH =2AI(OH)₃↓ + 3H₂S↑ г). Соль сильной кислоты и сильного основания не подвергается гидролизу, и раствор нейтрален. Например, NaCI поваренная соль просто растворяется в воде.