Сочинение твердые и мягкие друзья

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Сочинение твердые и мягкие друзья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммммм...... я такое не курю
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