Вот нужно рассказать об одной части речи(любая) Как бы 2 НЕБОЛЬШИХ сочинения о (1) ??амостоятельной части речи и о (1) о грамматические признаки частей речи(вот вложения)

Русский язык

Вот нужно рассказать об одной части речи(любая) Как бы 2 НЕБОЛЬШИХ сочинения о (1) ??амостоятельной части речи и о (1) о грамматические признаки частей речи(вот вложения)

Автор: Гость