Вот нужно рассказать об одной части речи(любая) Как бы 2 НЕБОЛЬШИХ сочинения о (1) ??амостоятельной части речи и о (1) о грамматические признаки частей речи(вот вложения)

Русский язык
Вот нужно рассказать об одной части речи(любая) Как бы 2 НЕБОЛЬШИХ сочинения о (1) ??амостоятельной части речи и о (1) о грамматические признаки частей речи(вот вложения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие-самостоятельная часть речи.Она обычно употребляется с глаголом.Отвечает на вопросы как?куда?откуда?где? и обозначает признак действия Если приставка в-суффикс о(вправо)если с-то суффикс а(слева)
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