Какая птица благодоря скрещёному клюву может достовать семена из сосновых шишек ??лёст,зяблик,ремез.
Окружающий мир
Какая птица благодоря скрещёному клюву может достовать семена из сосновых шишек ??лёст,зяблик,ремез.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эту птицу зовут клёст
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