Какая птица благодоря скрещёному клюву может достовать семена из сосновых шишек ??лёст,зяблик,ремез.

Окружающий мир

Какая птица благодоря скрещёному клюву может достовать семена из сосновых шишек ??лёст,зяблик,ремез.

Автор: Гость