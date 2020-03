Гость: Гость:

Using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication4 { class Program { // Дан массив С1, С2, …, С24. В массиве есть два элемента равные 0. Заменить все элементы, стоящие между ними, на единицы static void Main(string[] args) { const int n = 24; // Размер массива int[] С = new int[n]; // Создали массив for (int i = 0; i < n; i++) // Вводим элементы массива { С[i] = int.Parse(Console.ReadLine()); } bool check = false; // Индикатор замены (пока что выключен) for (int i = 0; i < n; i++) // Цикл для выполнения замены { if (С[i] == 0) // Если проверемый элемент нулевой, то переулючить индикатор замены и закончить текущую иттерацию { check = !check; continue; } if (check == true) // Если индикатор замены включен, то заменяем текущий элемент С[i] = 1; } for (int i = 0; i < n; i++) // Выводим элементы массива { Console.WriteLine(С[i]); } Console.ReadKey(); // Ждем нажатия клавиши } } }