Дан массив С1, С2, …, С24. В массиве есть два элемента равные 0. Заменить все элементы, стоящие между ними, на единицы

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Дан массив С1, С2, …, С24. В массиве есть два элемента равные 0. Заменить все элементы, стоящие между ними, на единицы
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Using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace ConsoleApplication4 {     class Program     {         // Дан массив С1, С2, …, С24. В массиве есть два элемента равные 0. Заменить все элементы, стоящие между ними, на единицы         static void Main(string[] args)         {             const int n = 24; // Размер массива             int[] С = new int[n]; // Создали массив             for (int i = 0; i < n; i++) // Вводим элементы массива             {                 С[i] = int.Parse(Console.ReadLine());             }             bool check = false; // Индикатор замены (пока что выключен)             for (int i = 0; i < n; i++) // Цикл для выполнения замены             {                 if (С[i] == 0) // Если проверемый элемент нулевой, то переулючить индикатор замены и закончить текущую иттерацию                 {                     check = !check;                     continue;                 }                 if (check == true) // Если индикатор замены включен, то заменяем текущий элемент                     С[i] = 1;             }             for (int i = 0; i < n; i++) // Выводим элементы массива             {                 Console.WriteLine(С[i]);             }             Console.ReadKey(); // Ждем нажатия клавиши         }     } }
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