Хлопчик випустив з рук м*яч на висоті 1,5 м,а коли м*яч відскочив від підлоги спіймав його на висоті 1 м?Який шлях пройшов м*яч?На якій відстані від вихідної точки було спіймано м*яч?

Физика

Хлопчик випустив з рук м*яч на висоті 1,5 м,а коли м*яч відскочив від підлоги спіймав його на висоті 1 м?Який шлях пройшов м*яч?На якій відстані від вихідної точки було спіймано м*яч?

Автор: Гость