-3(1+4х)=-4х-5 помогите решить уравнение
Алгебра
-3(1+4х)=-4х-5 помогите решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3-12x=-4x-5 -12x+4x=-5+3 -8x=-2 x=2/8
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